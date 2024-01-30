У екатеринбуржцев отзывают китайские машины популярной марки Haval

По данным e1.ru, Haval объявил отзыв 32 156 авто по всей стране, включая такие модели как F7 и F7x, проданные с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Главная причина — возможная проблема с электрикой, связанная с вероятностью попадания в разъем жгута проводов под сиденьем влаги. Это может даже привести к короткому замыканию или оплавлению разъема.

Владельцам павтомобилей рекомендуется обратиться в дилерские центры

Производитель обязуется устранить неполадки бесплатно. Владельцам павтомобилей рекомендуется обратиться в дилерские центры, включая те, что находятся в Екатеринбурге. Речь идет о «Регинасе», «Агате» , Lucky Motors.

Нужно уточнить, что количество китайских машин с дефектом из Свердловской области не было точно определено.