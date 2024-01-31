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Представлен совершенно новый гибридный кроссовер Mazda CX-70

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Представлен совершенно новый гибридный кроссовер Mazda CX-70
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Mazda представила свой новый гибридный кроссовер под названием CX-70 для рынка Северной Америки. Новая модель, доступная весной текущего года, представляет собой пятиместную версию CX-90. Она оснащена гибридными силовыми установками: гибридом e-SKYACTIV G3.3 и плагин-гибридом e-SKYACIV PHEV. 

Автомобиль бил построенный на платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture, он выделяется своим уникальным дизайном, включая 21-дюймовые диски, стильный салон в бордовых тонах, черные акценты. CX-70 объединяет в себе производительность с эстетикой, предлагая покупателям ультрасовременные гибридные технологии в функциональном, но при этом стильном исполнении.

Информационное агентство «Informing»

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