Представлен совершенно новый гибридный кроссовер Mazda CX-70

Mazda представила свой новый гибридный кроссовер под названием CX-70 для рынка Северной Америки. Новая модель, доступная весной текущего года, представляет собой пятиместную версию CX-90. Она оснащена гибридными силовыми установками: гибридом e-SKYACTIV G3.3 и плагин-гибридом e-SKYACIV PHEV.

Автомобиль бил построенный на платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture, он выделяется своим уникальным дизайном, включая 21-дюймовые диски, стильный салон в бордовых тонах, черные акценты. CX-70 объединяет в себе производительность с эстетикой, предлагая покупателям ультрасовременные гибридные технологии в функциональном, но при этом стильном исполнении.