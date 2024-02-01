В России стартуют продажи иранских авто, которые станут конкурентными для продукции АВТОВАЗа — Lada Vesta

Иранские автобренды Saipa и IKCO готовятся к распространению на российском рынке, представляя потенциальных конкурентов для отечественного производителя АВТОВАЗ, особенно в ценовом сегменте до 1 700 000 рублей.

В прошлом IKCO уже пыталась продавать свои автомобили в РФ. Это было в 2006-2009 годах, однако тогда это не привело к значительному успеху.

Последние годы бренды проявляют новый интерес к авторынку РФ, поэтому обсуждается вопрос локализации производства Saipa в Татарстане. Официальные цены на машины из Ирана пока что не были объявлены. Предполагается, что они будут конкурентоспособными, особенно в контексте роста цен на Lada Vesta.