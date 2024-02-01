Автоэксперт Виноградов решил проверить, как быстро гниют китайские автомобили

Эксперимент с авто Haval провел журнал «За рулем» для того, чтобы проверить стереотипы о стойкости к коррозии китайских автомобилей.

Несмотря на отсутствие слоя краски внутри полостей, коррозии на автомобиле не было обнаружено

Один из первых Haval F7 в России был разобран после 120 тысяч километров пробега. Исследование показало, что несмотря на отсутствие слоя краски внутри полостей (что ранее было частой критикой), коррозии на автомобиле не было обнаружено. Производитель также проводит контроль качества ЛКП, отправляя экземпляры в камеры с соляным туманом для имитации условий эксплуатации.