Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » В Москве запустили на дороги редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina

В Москве запустили на дороги редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina

Image 16+
В Москве запустили на дороги редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

На московских дорогах заметили редкий кроссовер Chery eQ7. Это авто с электрической силовой установкой обладает весьма оригинальной модульной платформой, алюминиевым кузовом и эксклюзивным дизайном, созданным итальянским ателье Pininfarina, сообщается сегодня на портале Quto.ru.

Доставлен  через «серый» импорт из Поднебесной

Также СМИ стало известно о том, что российский офис Chery планирует ввести кроссовер на отечественный рынок. Хотя все же существует вероятность, что зафиксированный на фотографии автомобиль был доставлен частным лицом через «серый» импорт из Поднебесной. Chery eQ7 был представлен летом минувшего года. Кроссовер весит 1850 кг и способен проехать на заряде до 512 км, при максимальной скорости машины 180 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет всего восемь секунд. 

У данной модели примечательное оформление интерьера, включая функциональное кресло переднего пассажира с вибромассажем, системой быстрого раскладывания, обеспечивающей создание места для сна. На передней панели новинки отсутствуют физические кнопки.

Информационное агентство «Informing»

Автоэксперты запустили снижение цен в январе на популярные в РФ автомобили

Автоэксперты запустили снижение цен в январе на популярные в РФ автомобили

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Москве запустили на дороги редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina

Сегодня, 12:53

На авторынке России появились «вечные» Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6,5 млн рублей

1-02-2024, 23:53

Автоэксперт Виноградов решил проверить, как быстро гниют китайские автомобили

1-02-2024, 22:03

В России стартуют продажи иранских авто, которые станут конкурентными для продукции АВТОВАЗа — Lada Vesta

1-02-2024, 13:18

Представлен совершенно новый гибридный кроссовер Mazda CX-70

31-01-2024, 11:58

У екатеринбуржцев отзывают китайские машины популярной марки Haval

30-01-2024, 17:38

В ГИБДД признали новую схему обмана с полиэтиленовым пакетом

30-01-2024, 09:43

Топ-6: AutoNews признал самые популярные китайские автомобильные бренды в России

29-01-2024, 22:33

Челябинский автодилер признал, что поменял клиенту оказавшийся битым Exeed TXL

29-01-2024, 09:23

В РФ признали нужным начать продажи абсолютно новой Toyota Camry: цена удивляет

28-01-2024, 12:13

Российские автодилеры признали, что преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали

27-01-2024, 19:33

Назван самый продаваемый в мире автомобиль 2023 года

27-01-2024, 14:33

Завод ПСМА сообщил, что возобновил производство автомобилей Peugeot и Citroen в РФ

27-01-2024, 11:38

США и ЕС признали, что КНР лидирует по экспорту машин в мире

25-01-2024, 14:53

Autonews не стал скрывать самые ожидаемые в России автоновинки в начале 2024 года

25-01-2024, 09:58

Volkswagen не стал скрывать обновленный Golf 8 поколения

24-01-2024, 21:38

«За рулем» не стал скрывать самые надежные в РФ четыре кроссовера за 1,5 млн рублей

24-01-2024, 11:08

Глава Xiaomi Цузнь показал новый электромобиль SU7

22-01-2024, 09:48

Chevrolet рассекретила внешность нового компактвэна на базе Cobalt

22-01-2024, 09:38

В Китае показали новый седан, который станет преемником Volkswagen Passat

22-01-2024, 09:13

Новости партнеров
2023
ru-RU