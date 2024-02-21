В Москве запустили на дороги редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina

На московских дорогах заметили редкий кроссовер Chery eQ7. Это авто с электрической силовой установкой обладает весьма оригинальной модульной платформой, алюминиевым кузовом и эксклюзивным дизайном, созданным итальянским ателье Pininfarina, сообщается сегодня на портале Quto.ru.

Доставлен через «серый» импорт из Поднебесной

Также СМИ стало известно о том, что российский офис Chery планирует ввести кроссовер на отечественный рынок. Хотя все же существует вероятность, что зафиксированный на фотографии автомобиль был доставлен частным лицом через «серый» импорт из Поднебесной. Chery eQ7 был представлен летом минувшего года. Кроссовер весит 1850 кг и способен проехать на заряде до 512 км, при максимальной скорости машины 180 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет всего восемь секунд.

У данной модели примечательное оформление интерьера, включая функциональное кресло переднего пассажира с вибромассажем, системой быстрого раскладывания, обеспечивающей создание места для сна. На передней панели новинки отсутствуют физические кнопки.