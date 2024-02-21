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Фотошпионы впервые запустили снимки Hyundai Palisade нового поколения

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Фотошпионы впервые запустили снимки Hyundai Palisade нового поколения
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

По сведениям издания «AutoNews», после своего первоначального дебюта в 2020 году и последующего обновления в 2023 году Hyundai Palisade готовится к полному обновлению в виде совершенно нового поколения. Тестируемый автомобиль будет отражать силуэт нового Santa Fe. 

Лицевая часть автомобиля остается скрытой, хотя все же видны разделенные фары, а также широкая решетка радиатора с тонкими планками по всей ее ширине. Компания заявила о планах модернизировать внедорожник, чтобы он лучше соответствовал вкусам американцев. Так, в салоне будет установлена пара экранов. Речь идет о цифровой приборной панели и информационно-развлекательном дисплее, объединенных в единый блок для удобства водителя. 

Продемонстрировали рядный двигатель с турбонаддувом

Нужно отметить сохранение физических переключателей, включая те, что находятся на руле. На центральной консоли между тем видны несколько USB-портов. Инженеры, разрешившие сделать снимки моторного отсека, продемонстрировали рядный двигатель с турбонаддувом. Возможны различные варианты силовых установок, но слухи указывают на 2,5-литровый бензиновый гибридный двигатель с турбонаддувом, либо же 3,5-литровый бензиновый мотор V6. 

Вице-президент Hyundai по планированию продукции Олабиси Бойл подтвердил журналистам, что следующее поколение Palisade будет представлено на совершенно новом уровне. Его релиз же ожидается в следующем году.

Информационное агентство «Informing»

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