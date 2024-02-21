АВТОВАЗ снова запустил долгожданное производство LADA Largus

Как пишет «Интерфакс», ижевский завод «АвтоВАЗа» запустил сборку опытной партии Lada Largus в рамках подготовки к полному возобновлению производства этой модели. Она запланирована на май, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Заметим, что решение о переносе производства Largus с основной площадки в Тольятти в Ижевске на автопредприятие было принято в конце лета минувшего года. Это позволило «АвтоВАЗ» освободить производственные мощности для выпуска совершенно новых моделей, но на базе Lada Vesta в период с 2024 по 2026 годы.

Согласно последним данным, план производства российского концерна на текущий год составляет порядка 500 тыс. единиц автомобилей. Максим Соколов, глава компании, также подчеркнул, что в этом году компания стремится продать не менее 450 тыс. машин на отечественном авторынке.