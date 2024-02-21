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Автоэксперты запустили снижение цен в январе на популярные в РФ автомобили

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Автоэксперты запустили снижение цен в январе на популярные в РФ автомобили
Автомобильные новости
Фото: @jcomp / freepik.com

В январе этого года наблюдается тренд на снижение цен и увеличение сроков продаж подержанных автомобилей в России. Это следует из исследования экспертов «Открытие Авто». Так, только за первый месяц три четверти из ТОП-20 самых популярных авто существенно подешевели, что является редким явлением. 

Особенно выделяется снижение цены на модель Lada Niva Travel. По сравнению с декабрем минувшего года, цены на отечественные авто упали примерно на 7%, вернувшись к уровню 12 месяцев назад. Среди наиболее выраженных изменений стоит отметить, что BMW 5 серии подешевел на 136 тыс. рублей или 2,3%. Что касается кроссовера Renault Duster, то он был предложен за 1,83 млн рублей, что соответствует снижению на 3% в месяц. 

Lada Vesta и Kia Sportage также подешевели более чем на 2%, предлагаясь покупателю за 1,27 млн рублей. Цена Granta в январе составила 922 тыс., что является снижением на 1,4% по сравнению с декабрем 2023.

Информационное агентство «Informing»

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