Эксперт «За рулем» запустил совет, как выбрать хороший Hyundai Solaris с пробегом

Эксперт «За рулем» рекомендует рассмотреть при выборе подержанного Hyundai Solaris модели с АКП, подчеркивая, что качество коробки может значительно варьироваться. Он выделяет Solaris I (2010-2017 г.в.) с бережной эксплуатацией, а также своевременным обслуживанием, отмечая, что АКП таких моделей может прослужить до 300 тыс. километров.

Оценивается как надежный автомобиль

Рекомендуется при этом избегать 1.6 (123 л.с.) из-за задиров. Предпочтение отдается более надежному 1.4 (104 л.с.). Особое внимание уделяется четырехступенчатой АКП A4CF1, считающейся надежной до 250 тыс. км. Hyundai Solaris в целом оценивается как надежный автомобиль с незначительными недостатками. Упоминается экспертом возможное пополнение российского автопарка марками из Африки, Ближнего Востока, Азии, но специалист предостерегает от покупки машин, использовавшихся в такси.