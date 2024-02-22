Андрей Акифьев из Haval: на авторынке РФ жесткая битва за покупателей

По данным Андрея Акифьева, исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус», на рынке автомобилей в РФ сегодня началась жесткая борьба за покупателей. Уход японских и западноевропейских автобрендов не уменьшил конкуренцию, но сократил сам рынок.

Акифьев отметил, что в 2023 году ситуация немного улучшилась, но в 2022 году продажи новых автомашин в стране упали на 59%. Китайские автопроизводители усиливают конкуренцию, стремясь занять свою нишу. Также выделены ушедшие иностранные бренды при помощи параллельного импорта.

Акифьев подчеркивает, что борьба за покупателя станет очень напряженной, и отметил растущий интерес россиян к авто на альтернативных источниках энергии.

Статистика «Хавейл Мотор Рус» показывает, что в прошлом году в России было продано порядка 13,5 тыс. единиц электромобилей и около 10 тыс. единиц гибридов. Это, к слову, в 8,5 раз больше по сравнению с минувшим годом.