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С 1 апреля 2024 года многим автомобилистам придется пересдать на права. Пояснение ГИБДД

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С 1 апреля 2024 года многим автомобилистам придется пересдать на права. Пояснение ГИБДД
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

Согласно нововведениям в правилах ГИБДД, водительские удостоверения иностранных граждан и лиц без гражданства могут быть признаны недействительными в определенных случаях. 

Какие водительские удостоверения иностранных граждан и лиц без гражданства могут быть признаны недействительными

Если лицо приобретает вид на жительство или гражданство России, иностранное водительское удостоверение теряет силу через год. То же самое касается граждан России, въезжающих после получения иностранного водительского удостоверения. Исключение составляют национальные удостоверения из Республики Беларусь, которые остаются действительными для граждан России и наоборот. 

Водителям с иностранными правами рекомендуется внимательно следить за сроками и обновлять свой статус в России, чтобы избежать неприятных последствий. В случае нарушения этих правил предусмотрены штрафы в соответствии с законодательством.

Эти изменения направлены на предотвращение уклонения от медицинских освидетельствований и обеспечение безопасности на дорогах. Заботясь о поддержании актуальности документов, водители способствуют общему благополучию и собственной безопасности на дорогах России, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Указ подписан. С 1 апреля 2024 года многим россиянам придется пересдавать на права

Указ подписан. С 1 апреля 2024 года многим россиянам придется пересдавать на права

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