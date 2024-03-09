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Указ подписан. С 1 апреля 2024 года многим россиянам придется пересдавать на права

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Указ подписан. С 1 апреля 2024 года многим россиянам придется пересдавать на права
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Вступающие в силу с 1 апреля 2024 года изменения направлены на ужесточение безопасности на автотрассах. Они касаются иностранных или международных водительских удостоверений. ГИБДД пояснило, что они станут недействительными в определенных случаях. 

Иностранные или международные водительские удостоверения будут являться недействительными в следующих случаях

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства получает вид на жительство или гражданство РФ, через год после этого момента иностранное водительское удостоверение сразу перестанет действовать. Если гражданин РФ въехал в страну после получения иностранного водительского удостоверения, спустя год после этого удостоверение водителя также станет недействительным. Исключение составляют водительские удостоверения из Беларуси, которые сохраняют по прежнему действительность для россиян либо наоборот.

Для избежания воможных проблем с действительностью своих удостоверений водителю с иностранными правами рекомендуется внимательно следить за сроком, обновляя свой статус. Нарушение этих правил может повлечь штрафы, которые установлены в соответствии с законодательством.

Эти изменения, оповещает ngnovoros.ru, вводятся для предотвращения возможного уклонения от прохождения медицинских освидетельствований, а также повышения безопасности на автодорогах.

Информационное агентство «Informing»

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