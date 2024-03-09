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Предупреждение для водителей. С 9 марта сотрудники ДПС могут лишать прав при отсутствии промилле

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Предупреждение для водителей. С 9 марта сотрудники ДПС могут лишать прав при отсутствии промилле
Автомобильные новости
Фото: @diana.grytsku / freepik.com

Эксперты предупреждают о растущем числе случаев лишения водительских прав водителей, не употреблявших алкоголь. 

Инспекторы могут использовать поддельные методы проверки

По словам Александра Шумского, эксперта в этой области, выделяются случаи, когда инспекторы могут использовать поддельные методы проверки, такие как введение фальшивых данных в алкотестер либо же применение толщинометра лакокрасочного покрытия вместо алкотестера. Судебная практика часто поддерживает ГИБДД, создавая недоверие к автолюбителям. 

Инспекторы могут использовать хитрость, заставляя водителя подписывать отказ от медицинского освидетельствования, что автоматически приводит к лишению его прав. 

Для защиты своих прав водителям рекомендуется задавать вопросы инспекторам относительно процедуры освидетельствования, а также напоминать им о присутствии свидетелей или вести видеозапись на нагрудный видеорегистратор. Применение этих мер может помочь защитить свои права и даже предотвратить неправомерное лишение их водительских прав, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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