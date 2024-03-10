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«С понедельника запретят садиться за руль»: всех водителей ждет неожиданный сюрприз

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«С понедельника запретят садиться за руль»: всех водителей ждет неожиданный сюрприз
Автомобильные новости
Фото: @senivpetro / freepik.com

Автомобилистов предупреждают, что их может ждать неприятный сюрприз после мартовских праздников. 

Планируется обновление базы данных судебных приставов, содержащей информацию о всех должниках

Как сообщает PRIMPRESS, с 11 марта 2024 планируется обновление базы данных судебных приставов, содержащей информацию о всех должниках. Для тех, кто накопил крупные долги, возможен даже запрет на управление транспортом. Специалисты предупреждают, что приставы смогут принять такие меры для того, чтобы стимулировать должников к погашению долгов. 

Одним из возможных наказаний является ограничение специального права на вождение авто. Это означает, что человеку может быть запрещено садиться за руль любого транспортного средства. 

Если решение было принято в ближайшее время, то этот запрет вступит в силу уже с понедельника. Действие этой меры будет направлено прежде всего на тех должников, которые длительное время игнорируют обязательства или не выплачивают полную сумму долга. 

Для попадания в потенциальный список достаточно задолженности от 10 тыс. рублей, и если у должника есть водительское удостоверение, запрет может быть введен. Единственным способом снять ограничение будет полное погашение указанной задолженности. 

Автомобилистам советуют проверить информацию на портале судебных приставов и своевременно урегулировать свои долги.

Информационное агентство «Informing»

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