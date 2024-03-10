С марта будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет неприятный сюрприз

Внимание к внешнему виду водителей и охотников, а также ужесточенный контроль за соблюдением всех правил, связанных с погодными условиями, станут актуальными уже с 1 марта, предупреждают эксперты.

Дополнительный фактор в оценке водителей — ношение солнцезащитных очков, даже при плохой видимости и облачной погоде. Это может служить поводом для проверки на состояние алкогольного опьянения. Инспекторы ГИБДД будут также обращать внимание на внешний вид водителей и оценивать его соответствие погодным условиям.

Грозит серьезное наказание

Подобные меры будут распространяться и на охотников. После окончания охотничьего сезона патрулирование территорий будет активизировано. Охотникам с огнестрельным оружием, находящимся в состоянии опьянения, грозит серьезное наказание, вплоть до лишения разрешения на охоту или изъятия оружия. Эти меры, пишет ngnovoros.ru, направлены на повышение безопасности на дорогах и природе, а также на предотвращение возможных негативных ситуаций, связанных с воздействием на человека спиртного.

Водителям и охотникам рекомендуется соблюдать трезвость и иметь осторожность, соблюдая законы и правила.