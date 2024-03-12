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В ГИБДД российских водителей предупредили. Несоблюдение влечет за собой лишение прав

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В ГИБДД российских водителей предупредили. Несоблюдение влечет за собой лишение прав
Автомобильные новости
Фото: @pvproductions / freepik.com

Пересечение двойной сплошной линии на трассе влечет за собой не только серьезные правовые последствия, но также может иметь для водителя авто трагические последствия. 

Согласно Правилам дорожного движения, это нарушение может привести к тяжелым травмам или даже гибели людей. Столкновения, вызванные пересечением двойной сплошной линии, связаны зачастую с повышенной скоростью движения, что увеличивает опасность столкновения с встречным автотранспортом. В условиях таких нарушений избежать трагедии практически невозможно, подчеркивают работники Госавтоинспекции.

Санкции за пересечение двойной сплошной линии

Законодательство предусматривает серьезные санкции за пересечение двойной сплошной линии. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав от 4 до 6 месяцев. 

Нарушение может быть зафиксировано инспекторами ДПС, камерами дорожного наблюдения с последующей отправкой штрафа автолюбителю по почте в случае фиксации нарушения видеокамерой, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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