С 14 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет останавливать этих водителей

С 14 марта 2024 года водителей будут лишать прав на 1,5 года. Подтверждение нарушения лабораторным анализом лишит водителей не только прав на период от полутора до двух лет, но и обяжет уплатить штраф. Его размер составляет 30 тысяч рублей.

Кроме того, сообщается, что санкции распространяются на тех автолюбителей, кто отказывается проходить тестирование на алкогольное опьянение, а также на тех водителей, кто допускает садиться за руль пьяного друга.

В случае последнего сценария меры применяются ко всем участникам ДТП. В Госавтоинспекции РФ подчеркнули при этом, что автоинспекторы решительно пресекают нарушения закона для обеспечения безопасности на автодорогах, пишет ngnovoros.ru.