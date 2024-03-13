За плохие дороги ответят штрафами. Новый удар по автодорожникам готовят в ГД

Предложение о повышении штрафов за плохое состояние дорог в два раза, представленное в законопроекте с поправками в статью 12.34 КоАП РФ, является попыткой реагировать на рост количества ДТП и связанных с ними человеческих жертв. По статистике за 9 месяцев 2023 года зарегистрирован рост числа аварий, при этом одной из причин названо плохое состояние дорожных покрытий.

Предлагается увеличить суммы штрафов как для должностных лиц, так и для юридических лиц

Депутаты предлагают увеличить суммы штрафов как для должностных лиц, так и для юридических лиц. Так, для должностных лиц предполагается увеличение штрафа с 20-30 тыс. руб. до 40-50 тыс. руб., а для юридических лиц - с 200-300 тыс. руб. до 400-600 тыс. руб. За действия, повлекшие вред здоровью потерпевших, размер штрафов также предлагается значительно увеличить.

Эти меры направлены на повышение ответственности за недостаточное обеспечение безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Увеличение размеров штрафов может послужить стимулом для более тщательного контроля за состоянием дорог и своевременного их ремонта, что, в свою очередь, может способствовать снижению числа ДТП и сохранению человеческих жизней, пишет Праймпресс.