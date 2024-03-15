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Поголовное лишение прав: российских водителей ждет очень неприятный сюрприз

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Поголовное лишение прав: российских водителей ждет очень неприятный сюрприз
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

В ближайшем будущем многие водители могут столкнуться с ограничениями в управлении автомобилем из-за обновления базы данных службы судебных приставов. Планируется, что начиная с 14 марта, лица с задолженностями могут быть подвергнуты ограничениям в управлении автотранспортом. Целью таких мер является поощрение граждан к своевременному погашению долгов.

Эксперты предупреждают водителей о возможности временного лишения права управления автомобилем, если решение ограничить их будет принято оперативно.

Владельцам автомобилей рекомендуется проверить наличие задолженности на официальном сайте учреждения и немедленно ее погасить. После полного погашения долга возможно аннулирование ограничений. Это позволит водителям свободно управлять своими транспортными средствами.

Примеры принятых мер, такие как случай в Астрахани, где должник погасил задолженность по алиментам после предпринятых действий, демонстрируют положительный результат подобных действий, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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