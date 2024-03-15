С 16 марта 2024 года будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать только 3 типа водителей

С 16 марта 2024 года ГИБДД планирует осуществить обширную проверку водителей с целью выявления нарушителей ПДД, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы будут работать в усиленном режиме

По словам некоторых экспертов, инспекторы будут работать в усиленном режиме, контролируя дорожное движение в выходные дни. Основное внимание будет уделено проверке состояния водителей после употребления наркотиков или спиртного. В случае подтверждения факта нарушения лабораторным анализом человека ожидает лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Также предусмотрены санкции для тех, кто откажется от прохождения тестирования на состояние опьянения, а также для тех, кто допустит садиться за руль пьяного товарища. В случае аварии меры будут применяться к обоим участникам ДТП.

ГИБДД решительно намерена пресекать нарушения законодательства с целью повышения безопасности на дорогах, пишет ngnovoros.ru.