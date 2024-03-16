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Официальные изменения: Для всех водителей вводится новое правило с 16 марта 2024

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Официальные изменения: Для всех водителей вводится новое правило с 16 марта 2024
Автомобильные новости
Фото: @macrovector / freepik.com

Владельцам автомобилей в России предстоит встретить значимые изменения, вступающие в силу с 16 марта. Водителей ожидает новшество, касающееся процесса оформления страховых полисов. Теперь некоторые действия страховых компаний будут ограничены. Эксперты отмечают новые правила заключения договоров по ОСАГО. 

Сроки страхования будут варьироваться от одного дня до трех месяцев

Ранее автолюбители могли приобретать обязательную страховку только на длительный период, например, на год. Теперь возможно заключить контракт даже на один день, и отказывать в этом водителям больше нельзя. Теперь сроки страхования будут варьироваться от одного дня до трех месяцев, а затем от трех месяцев до года. Соответствующие изменения в законодательстве уже начали действовать, и информационные системы, предлагающие краткосрочные страховки на автомобили, уже настраиваются. Эксперты считают, что новые условия по страховым полисам будут очень удобны для россиян. 

Во многих случаях действительно требуется краткосрочное страхование для автомобиля, например, когда необходимо переместить машину из одного региона в другой. В пути автомобиль может попасть в дорожное происшествие, и ранее было проблематично возмещать ущерб без страховки.

Специалисты уже оценили примерную стоимость новых страховок. Например, для водителя 40 лет с 20-летним стажем и без ДТП страховка на десять дней будет стоить около тысячи рублей, если речь идет о новом отечественном автомобиле. Для китайских автомобилей, которых сейчас много в России, страховка на десять дней обойдется примерно в 1100 рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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