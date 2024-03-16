Начиная с сегодня будет исчезать со всех заправок. Водителей ждет сюрприз на всех АЗС

Российские водители получили предупреждение о крупном изменении, которое будет внесено на автозаправочных станциях. Изменения затронут процесс оплаты топлива, который является важным элементом для каждого автолюбителя.

Федеральная сеть заправок «Газпромнефть» переходит на систему постоплаты

Федеральная сеть заправок «Газпромнефть» переходит на систему постоплаты, что значит, что теперь оплата топлива будет происходить после заправки, а не до нее. Теперь водители могут сначала заправить свой автомобиль, а затем оплатить налитое топливо.

Новая система предотвратит случаи «перезаправки», когда бак будет заполнен сверх меры из-за неудобной оплаты. Эксперты уверены, что эта новая система сделает процесс заправки более удобным и уменьшит время ожидания на заправках, сообщает ngnovoros.ru.