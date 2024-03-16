Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » Начиная с сегодня будет исчезать со всех заправок. Водителей ждет сюрприз на всех АЗС

Начиная с сегодня будет исчезать со всех заправок. Водителей ждет сюрприз на всех АЗС

Image 16+
Начиная с сегодня будет исчезать со всех заправок. Водителей ждет сюрприз на всех АЗС
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Российские водители получили предупреждение о крупном изменении, которое будет внесено на автозаправочных станциях. Изменения затронут процесс оплаты топлива, который является важным элементом для каждого автолюбителя. 

Федеральная сеть заправок «Газпромнефть» переходит на систему постоплаты

Федеральная сеть заправок «Газпромнефть» переходит на систему постоплаты, что значит, что теперь оплата топлива будет происходить после заправки, а не до нее. Теперь водители могут сначала заправить свой автомобиль, а затем оплатить налитое топливо. 

Новая система предотвратит случаи «перезаправки», когда бак будет заполнен сверх меры из-за неудобной оплаты. Эксперты уверены, что эта новая система сделает процесс заправки более удобным и уменьшит время ожидания на заправках, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

С 14 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет останавливать этих водителей

С 14 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет останавливать этих водителей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Официальные изменения: Для всех водителей вводится новое правило с 16 марта 2024

Сегодня, 01:43

С 16 марта 2024 года будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать только 3 типа водителей

Вчера, 23:58

Поголовное лишение прав: российских водителей ждет очень неприятный сюрприз

Вчера, 05:28

За плохие дороги ответят штрафами. Новый удар по автодорожникам готовят в ГД

13-03-2024, 20:58

С 14 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет останавливать этих водителей

13-03-2024, 15:13

В ГИБДД российских водителей предупредили. Несоблюдение влечет за собой лишение прав

12-03-2024, 02:38

С марта будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет неприятный сюрприз

10-03-2024, 11:58

«С понедельника запретят садиться за руль»: всех водителей ждет неожиданный сюрприз

10-03-2024, 01:48

Предупреждение для водителей. С 9 марта сотрудники ДПС могут лишать прав при отсутствии промилле

9-03-2024, 20:48

С 1 апреля 2024 года многим автомобилистам придется пересдать на права. Пояснение ГИБДД

9-03-2024, 06:13

Указ подписан. С 1 апреля 2024 года многим россиянам придется пересдавать на права

9-03-2024, 00:53

Андрей Акифьев из Haval: на авторынке РФ жесткая битва за покупателей

22-02-2024, 15:48

АВТОВАЗ снова запустил долгожданное производство LADA Largus

21-02-2024, 20:18

Фотошпионы впервые запустили снимки Hyundai Palisade нового поколения

21-02-2024, 20:13

Эксперт «За рулем» запустил совет, как выбрать хороший Hyundai Solaris с пробегом

21-02-2024, 16:43

Автоэксперты запустили снижение цен в январе на популярные в РФ автомобили

21-02-2024, 14:43

В Москве запустили на дороги редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina

21-02-2024, 12:53

На авторынке России появились «вечные» Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6,5 млн рублей

1-02-2024, 23:53

Автоэксперт Виноградов решил проверить, как быстро гниют китайские автомобили

1-02-2024, 22:03

В России стартуют продажи иранских авто, которые станут конкурентными для продукции АВТОВАЗа — Lada Vesta

1-02-2024, 13:18

Новости партнеров
2023
ru-RU