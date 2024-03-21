Убыток завода «Лада Санкт-Петербург» в 2023 году удвоился и составил 13,7 млрд рублей

Издание «Деловой Петербург» 21 марта со ссылкой на данные «Контур.Фокус» сообщило, что бывший завод Nissan в Петербурге, который позднее сменил название на «Лада Санкт-Петербург», а в настоящее время — ООО «Автозавод Санкт-Петербург», 2023 год завершил с убытками в размере 13,7 млрд рублей, а годом ранее этот показатель составлял 6 млрд рублей, пишет Коммерсантъ.

По полученной информации о финансовой отчетности предприятия стало известно, что за 2023 год его выручка сократилась на 90% - до 3,7 млрд рублей.

Стоит напомнить, что после начала боевых действий на территории Украины, весной 2022 года, завод Nissan остановил конвейер. Контроль над предприятием перешел к «АвтоВАЗу», а в 2024 году перешел в собственность государства.