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Убыток завода «Лада Санкт-Петербург» в 2023 году удвоился и составил 13,7 млрд рублей

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Убыток завода «Лада Санкт-Петербург» в 2023 году удвоился и составил 13,7 млрд рублей
Автомобильные новости
Источник фото: kommersant.ru

Издание «Деловой Петербург» 21 марта со ссылкой на данные «Контур.Фокус» сообщило, что бывший завод Nissan в Петербурге, который позднее сменил название на «Лада Санкт-Петербург», а в настоящее время — ООО «Автозавод Санкт-Петербург», 2023 год завершил с убытками в размере 13,7 млрд рублей, а годом ранее этот показатель составлял 6 млрд рублей, пишет Коммерсантъ.

По полученной информации о финансовой отчетности предприятия стало известно, что за 2023 год его выручка сократилась на 90% - до 3,7 млрд рублей.

Стоит напомнить, что после начала боевых действий на территории Украины, весной 2022 года, завод Nissan остановил конвейер. Контроль над предприятием перешел к «АвтоВАЗу», а в 2024 году перешел в собственность государства.

Информационное агентство «Informing»

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