Беда для многих водителей. Со следующей недели могут отнять право управления транспортом

С 24 марта вступает в силу обновленная база данных службы судебных приставов, содержащая информацию о россиянах, имеющих долги. Это важное напоминание о необходимости следить за своей финансовой дисциплиной. Для тех, кто накопил крупные суммы задолженности, предусмотрены серьезные последствия. Одним из возможных наказаний станет ограничение права на управление транспортным средством. Это означает, что должникам будет запрещено садиться за руль как своего, так и любого другого автомобиля. Эта мера может быть введена уже в понедельник, если решение будет принято в ближайшее время.

Приставы будут применять эту меру в отношении тех должников, которые длительное время не выходят на связь и не погашают свои долги. Примером такой эффективной меры служит случай жителя Астрахани, который накопил более 250 тысяч рублей долга по алиментам.

Снять ограничение возможно только после полного погашения задолженности

Не стоит забывать, что даже небольшая задолженность в размере от 10 тысяч рублей может привести к попаданию в список потенциальных должников. Если у вас есть водительское удостоверение, имейте в виду, что вам также может грозить запрет на вождение. Снять это ограничение возможно только после полного погашения задолженности.

Поэтому рекомендуем вам в ближайшее время проверить информацию о себе на сайте службы судебных приставов. Если у вас есть долги, лучше оперативно их погасить, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить право на управление транспортным средством, как сообщает ngnovoros.ru.