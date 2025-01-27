В России начали отзывать китайские автомобили Tank 500

В России начали отзывать китайские внедорожники Tank 500. Об этом сообщает Росстандарт на своем официальном сайте.

Причиной отзыва называется риск утечки топлива в автомобиле. Добровольным отзывом внедорожников Tank на российском рынке занимается компания «Хавейл Мотор Рус», официальный представитель производителя.

Под него подпадают 364 машины. Внедорожники производились в период с декабря 2023-го по ноябрь 2024 года.

С владельцами подпадающих под отзыв авто свяжутся по телефону или через почту. На машинах будет проверена выпускная трубка топливного бака. В случае необходимости будет проведена замена. Владельцам авто ничего платить не надо - для них это бесплатно.

Производитель решился на отзыв потому, что в условиях низких температур в топливной системе машины возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке, передает «Лента.ру».