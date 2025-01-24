Песков сообщил о готовности Кремля к переговорам с Трампом

Кремль готов к переговорам и встрече с президентом США Дональдом Трампом и «ждет сигналов». Об этом сегодня заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Он отметил, что ему нечего добавить к заявлениям американского президента о том, что встречу по урегулированию украинского кризиса надо провести немедленно.

«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы, - приводит слова Пескова агентство РБК. - Поэтому трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если будет, мы вас проинформируем».

Трамп после своей инаугурации успел сделать несколько заявлений о необходимости скорого завершения конфликта, который, по его словам, «не должен был начинаться».