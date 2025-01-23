В России начали продавать пляжные туры в Северную Корею

В России стартовали продажи пляжных туров в Северную Корею. Туроператоры начали предлагать туристам отдохнуть на курорте Вонсан-Кальма.

Как сообщает РИА Новости, отправиться на пляжный отдых в КНДР можно с июля. Тур рассчитан на восемь дней и семь ночей.

В стоимость входит авиаперелёт, проживание с трёхразовым питанием, услуги гида.

Российскому туристу такая путёвка обойдётся в 200 тысяч рублей.

Вонсан-Кальма называют «северокорейским Бенидормом».

Курорт находится близ ракетного полигона, где проходят испытания баллистические ракеты, уточняет «Лента».

У отдыхающих будет возможность посетить с экскурсиями Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен.

Вонсан-Кальма - курорт с пляжем протяженностью пять километров и развитой инфраструктурой.