«Абзац» узнал, что телеведущий Иван Ургант готов выступить на частном мероприятии за 6,8 млн рублей

Популярный российский телеведущий, музыкант и комик Иван Ургант берет за частное выступление гонорар в размере 6,8 миллиона рублей. Об этом стало известно изданию «Абзац».

По информации источника, за столь внушительную сумму заказчик может рассчитывать на четырехчасовую программу. Если клиент захочет расплатиться с Иваном Ургантом в валюте, выступление будет стоить дешевле. Телеведущий озвучивает сумму гонорара в €65 тысяч, а в рублях это получается 6,7 миллиона.

Райдер у Ивана Урганта скромный. Ему нужен трансфер до концертной площадки и звуковое оборудование, а также визажист.

В гримерке не должно быть каких-либо изысков - легкие закуски и напитки. Алкоголь комик перед концертом или после концерта не употребляет.