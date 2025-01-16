Невролог оценил шансы Тиграна Кеосаяна выйти из комы

Невролог Александр Евдокимов оценил шансы режиссера Тиграна Кеосаяна выйти из комы после пережитой клинической смерти. Комментарии врача приводит издание «Толк».

Кома, как известно, может длиться очень долго. Не все пациенты из нее выходят. Потому как это зависит не только от медиков, но и от организма.

Оценить шансы Кеосаяна на выход из комы очень сложно без знания истории его болезни

Евдокимов подчеркнул, что пока нет даже понимания, о какой коме идёт речь - медикаментозной либо естественной, когда человек совершенно не реагирует на внутренние и внешние импульсы.

В случае Кеосаяна нет информации, какие процессы происходят, какая именно кома. Поэтому прогнозировать, как обстоятельства сложатся дальше, невозможно, – объяснился Александр Евдокимов.

Шансы у пациента все же есть. Если принять во внимание, что он восстановился после нескольких сердечных приступов, можно осторожно предположить, что организм у ведущего сильный.

Перенесенная клиническая смерть никак не влияет на его шансы выйти из комы. А вот по мере увеличения времени пребывания в таком состоянии, у пациента могут возникать различные осложнения.

Из-за того что человек долго лежит и не двигается, могут возникать процессы замедления крови, могут страдать его ткани - резюмировал невролог.

РИА Информинг ранее сообщало , что о перенесенной Тиграном Кеосаяном клинической смерти с последующей комой общественности рассказала его супруга Маргарита Симоньян.