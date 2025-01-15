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Аэрогрили стали самой продаваемой электроникой в России в новогодние праздники

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Аэрогрили стали самой продаваемой электроникой в России в новогодние праздники
В России / Наука и техника
Фото из открытых источников

Аэрогрили выбились в лидеры по продажам электроники в период новогодних и рождественских праздников. Это следует из данных о продажах, опубликованных группой М. Видео-Эльдорадо, передает РИА «Информинг« со ссылкой на издание »Ферра».

Товаром-лидером спроса среди покупателей стали аэрогрили.

По сравнению с прошлым годом их продажи выросли на рекордные 1831,5%. Такую популярность можно объяснить тем что в стране с каждым годом всё больше и больше поклонников правильного и здорового питания. И лучшего подарка, чем аэрогриль, для ЗОЖников не найти. 

На втором месте по количеству продаж традиционно оказались комплектующие для компьютеров. Они продемонстрировали рост на 384,4%.

Во время новогодних каникул многие геймеры и пользователи ПК решают апгрейдить свою технику.

Собственно, этим обстоятельством и объясняется повышение роста продаж в данное время года.

Источник акцентирует внимание на возросший спрос на струйные МФУ - они показали прирост на 177%.

В такой востребованности ничего удивительного нет, у студентов впереди зимние сессия. Данные устройства необходимы для сканирования и печати.

Наушники Apple продолжают оставаться популярными среди покупателей. В эти новогодние праздники в стране они показали прирост в 69,9%.

В качестве подарка для родных и близких чаще всего выбирали модель AirPods 4.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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