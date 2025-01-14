В Приморье наблюдается всплеск вызванной «китайским вирусом» болезни

В Приморье наблюдается всплеск заболеваемости среди местных жителей, которые недавно вернулись из Китая. Вероятно, многие из них инфицировались метапневмовирусом, пишет издание «ФедералПресс».

В конце 2024 года СМИ сообщили о том, что на территории Поднебесной наблюдается вспышка нового заболевания.

Многие журналисты попытались сгустить краски, как это было во время пандемии коронавируса

Позже выяснилось, что речь идет о всплеске метапневмовируса. Он не является новым и циркулирует ежегодно.

Побывавшие в Китае жители Приморья подхватили там вирус, поскольку во время возвращения домой в автобусе почти все пассажиры кашляли.

Вернувшаяся из КНР жительница Владивостока в беседе с изданием призналась, что в больницу не обращалась и тесты не сдавала. То есть, она с уверенностью не может утверждать, что речь идет именно о метапневмовирусе, который, напомним, в первую очередь поражает дыхательные пути и наиболее опасен для детей до 14 лет и пожилых людей.

Издание подчеркивает, что у некоторых пассажиров после поездки тест на ковид оказался положительным.