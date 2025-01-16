Жительницу Ингушетии после шутки о главе региона в рекламном ролике уволили

Женщина в Ингушетии лишилась работы после того, как в рекламном ролике пошутила о главе региона. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash Gor информирует агентство «Лента».

Девушка, о которой идет речь, до увольнения работала в местной телекомпании. Она согласилась сняться в рекламном ролике кафе.

В соответствии с сюжетом, недовольная клиентка требует от официантки позвать администратора. Та в ответ заявляет ей, что она может жаловаться кому угодно, хоть главе региона.

Источник подчеркивает, что фамилия руководителя республики Махмуд-Али Калиматова в рекламе, снятой на ингушском языке, не упоминается.

Из предварительных сведений следует, что произнесенные девушкой слова были трактованы как подрывающие авторитет главы региона.

Спустя три дня после выхода ролика она узнала о своем увольнении.

Сама девушка и ее бывший работодатель комментировать инцидент не стали.