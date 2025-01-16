Ученые обнародовали результаты исследования «курганов с усами»

Первые результаты комплексных дистанционных исследований так называемых «курганов с усами», археологических памятников Северной Кулунды, обнародованы группой ученых из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН. Их статья опубликована на страницах журнала «Археология, этнография и антропология Евразии», передает исторический журнал «Родина».

«Курганы с усами»: что это такое?

Таким термином ученые называют масштабные ансамбли древних сооружений в степях Евразии, от Южного Зауралья до Иртыша. На данный момент их насчитывается более 600.

По сути они представляют собой комплекс из одной или нескольких каменных насыпей (курганов), от которых на восток отходят так называемые «усы» - две дугообразные каменные (иногда земляные) гряды. Окончания «усов» оформлялись особым образом, в том числе кольцевыми выкладками.

По мнению авторов работы, такое количество и площадь ареала объектов указывает на то, что они «отражают мощную константу в ритуальной практике номадов на протяжении столетий».

Группа «курганов с усами», которую выявили в 2019 году на севере Кулунды, в Карасукском районе Новосибирской области, отличается средь остальных необычной спецификой - все ее сооружения грунтовые и, что наиболее примечательно, располагаются на подтапливаемых участках.

В 2023 году учеными был проведен комплекс работ в рамках исследования, в том числе аэрофотосъемка, электромагнитное профилирование и электротомография.

Это позволило установить, что основу комплекса Троицкое-1 составляют не четыре, как было принято считать ранее, а пять насыпей.

Аэрофотосъемка памятника Карасук-1 помогла ученым увидеть чашеобразные углубления на поверхности западных окончаний «усиков».

«Предварительно их можно связать с конструктивными особенностями формирования насыпей», - отмечают ученые в статье.

Также они пришли к выводу, что оба комплекса были возведены единовременно и являются автономными.