«Назвать такое салатом - это за пределами добра и зла»: Приехавший на учебу немец возмутился традиционными новогодними блюдами россиян

Аспирант-славист Дэвид из Германии приехал учиться в Москву в 2021 году, пройдя перед этим несколько длительных стажировок в Новосибирске. Традиционная праздничная кухня России уже не шокирует мужчину так, как прежде. Но все равно некоторые блюда его продолжают возмущать, о чем немец и рассказал в разговоре с «Лентой».
Дэвид не может понять любимых россиянами новогодних салатов
Единственный, по его мнению, который может считаться нормальным - сельдь под шубой.
А вот что Дэвиду понравилось из русской кухни - борщ, окрошка на кефире, блинчики, сырники, березовый сок и, конечно же, пельмени. В Европе он часто наведывается в русские магазины, чтобы купить полюбившиеся блюда.