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«Назвать такое салатом - это за пределами добра и зла»: Приехавший на учебу немец возмутился традиционными новогодними блюдами россиян

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«Назвать такое салатом - это за пределами добра и зла»: Приехавший на учебу немец возмутился традиционными новогодними блюдами россиян
В России / О разном
Фото из открытых источников

Аспирант-славист Дэвид из Германии приехал учиться в Москву в 2021 году, пройдя перед этим несколько длительных стажировок в Новосибирске. Традиционная праздничная кухня России уже не шокирует мужчину так, как прежде. Но все равно некоторые блюда его продолжают возмущать, о чем немец и рассказал в разговоре с «Лентой».

Дэвид не может понять любимых россиянами новогодних салатов

Единственный, по его мнению, который может считаться нормальным - сельдь под шубой.

«Меня шокирует ваш новогодний стол. Холодец мне знаком, в Германии есть подобное блюдо, но салаты! - восклицает собеседник издания. - Побросать в миску все, что есть в холодильнике, залить это литром майонеза, а потом назвать это салатом — для меня это за пределами добра и зла. Из всех этих ваших новогодних салатов я готов признать только селедку под шубой».

А вот что Дэвиду понравилось из русской кухни - борщ, окрошка на кефире, блинчики, сырники, березовый сок и, конечно же, пельмени. В Европе он часто наведывается в русские магазины, чтобы купить полюбившиеся блюда.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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