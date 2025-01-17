В Москве изыскали способ делать виски и другой алкоголь из топинамбура

Специалистами Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии была разработана уникальная технология получения спирта и дистиллятов для создания крепких алкогольных напитков из топинамбура. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на своего собеседника - Михаила Туршатова, заведующего отделом технологии спирта и комплексной переработки сырья.

Топинамбур является недооцененным сырьем

На территории страны есть всего несколько производств, где занимаются его выращиванием в надежде на, что спрос на него вырастет. Пока же топинамбур не оценён производителями по достоинству.

Занимающиеся выращиванием культуры предприятия обратились к учёным с просьбой очертить возможные перспективы.

В результате исследователями было определено три перспективных сорта топинамбура для выращивания в промышленных целях - «Интерес», «Скороспелка», «Находка».

Их отличительная особенность - высокое содержание редуцирующих углеводов, высокая урожайность и продолжительный срок хранения. На основе этих трёх сортов была разработана безотходная технология переработки данного корнеплода.

В земляной груше содержится инулин — полисахарид, который можно гидролизовать до фруктозы и сбраживать. В результате на выходе получается или дистиллят, либо используемый для производства напитков или на технические нужды спирт. Нерастворимая часть, состоящая на 50% из пищевых волокон, может использоваться как источник пищевых волокон.

«Нынче набирает обороты сегмент дистиллятов — виски, самогоны и другие напитки. Их аромат имеет пряные, ореховые оттенки», – заключил Туршатов.

Технология, как отмечает издание, к настоящему времени полностью готова к внедрению.