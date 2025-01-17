Пульмонолог усомнился в отравлении волонтеров парами мазута

Пульмонолог Александр Пальман усомнился в отравлении волонтёров парами мазута. Основные симптомы, которые могут указывать на воздействие вещества, перечислил телеканал 360.ru.
Уточняется, что при попадании паров мазута в дыхательные пути человека может наблюдаться слезоточивость, учащаться пульс, беспокоить головокружение, а также повышается возбудимость центральной нервной системы, характерна общая слабость.
При лёгком отравлении может возникнуть кашель, ощущение сухости в горле.
При более длительном воздействии паров мазута у человека могут случиться даже приступы удушья и атрофического ринита.
Пульмонолог первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в своём комментарии усомнился в том, что пары мазута оказали токсическое воздействие на волонтёров.
Пльмонолог напомнил, что волонтёры занимаются очисткой пляжей далеко не первый день и даже не одну неделю.
И если бы наблюдалась высокая концентрация вредных веществ, отравление начались бы в первые дни сбора мазута.
Накануне в СМИ начали появляться новости о том, что волонтёры, занимающиеся сбором мазута, обращаются в медицинские учреждения с жалобами на головные боли и тошноту.