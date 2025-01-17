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Пульмонолог усомнился в отравлении волонтеров парами мазута

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Пульмонолог усомнился в отравлении волонтеров парами мазута
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Пульмонолог Александр Пальман усомнился в отравлении волонтёров парами мазута. Основные симптомы, которые могут указывать на воздействие вещества, перечислил телеканал 360.ru.

Уточняется, что при попадании паров мазута в дыхательные пути человека может наблюдаться слезоточивость, учащаться пульс, беспокоить головокружение, а также повышается возбудимость центральной нервной системы, характерна общая слабость.

При лёгком отравлении может возникнуть кашель, ощущение сухости в горле.

При более длительном воздействии паров мазута у человека могут случиться даже приступы удушья и атрофического ринита.

Пульмонолог первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в своём комментарии усомнился в том, что пары мазута оказали токсическое воздействие на волонтёров.

Если рассуждать теоретически: мазут не очень летучая субстанция. Морской берег, открытое пространство, ветер — каким образом там могут создаться какие-то концентрации нефтепродуктов, да еще и зимой? Это вопрос причинно-следственной связи, — объяснил он свою позицию.

Пльмонолог напомнил, что волонтёры занимаются очисткой пляжей далеко не первый день и даже не одну неделю.

И если бы наблюдалась высокая концентрация вредных веществ, отравление начались бы в первые дни сбора мазута.

Накануне в СМИ начали появляться новости о том, что волонтёры, занимающиеся сбором мазута, обращаются в медицинские учреждения с жалобами на головные боли и тошноту.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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