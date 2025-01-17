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Хирург Лев Соцкий заявил, что актер Павел Прилучный перенес операцию по коррекции формы ушей

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Хирург Лев Соцкий заявил, что актер Павел Прилучный перенес операцию по коррекции формы ушей
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Пластический хирург Лев Соцкий считает, что актер Павел Прилучный прибегал к оперативному вмешательству, в результате проведения которого была скорректирована форма его ушей. Об этом пишет портал «Страсти».

Прилучный не делал инъекций красоты

По словам доктора, звезда «Мажора» сделал довольно распространенную операцию, которая помогает существенно улучшить общий баланс черт лица, скорректировав немного форму ушей.

"Операция не меняет естественного выражения, а также не требует сложной реабилитации», — подчеркнул доктор Соцкий.

Пластический хирург определил склонность актера к отекам. Это, подчеркнул он, физиологическая особенность, с которой тяжело бороться даже при правильном уходе.

К другим пластическим операциям, а также к уколам красоты ради гладкой кожи без морщин, Прилучный не прибегал, заверил пластический хирург.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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