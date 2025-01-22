В России появился первый детектор для поиска текстов, написанных ИИ

Первый детектор, способный с высокой точностью определить, был текст написан искусственным интеллектом (ИИ) или человеком, появился в России.
Сервис получил название Retext. AI
Его главная задача - выявить информационные материалы, целиком или частично сгенерированные нейросетью.
Сервис сначала анализирует текст, а затем определяет процентное соотношение частей, написанных ИИ и человеком.
Даже если студент или журналист частично привлек нейросеть к своей работе, это будет выявлено, а соответствующие фрагменты при оценке подсвечены.
Следы работы ChatGPT и других нейросетей сервис способен обнаружить всего за несколько секунд.
Значение Retext.AI в эпоху массового применения искусственного интеллекта сложно переоценить.
Сервис будет способствовать улучшению контента в сети, а также повышению уровня образования.