В России появился первый детектор для поиска текстов, написанных ИИ

Первый детектор, способный с высокой точностью определить, был текст написан искусственным интеллектом (ИИ) или человеком, появился в России.

Сервис получил название Retext. AI

Его главная задача - выявить информационные материалы, целиком или частично сгенерированные нейросетью.

Сервис сначала анализирует текст, а затем определяет процентное соотношение частей, написанных ИИ и человеком.

Даже если студент или журналист частично привлек нейросеть к своей работе, это будет выявлено, а соответствующие фрагменты при оценке подсвечены.

Следы работы ChatGPT и других нейросетей сервис способен обнаружить всего за несколько секунд.

Значение Retext.AI в эпоху массового применения искусственного интеллекта сложно переоценить.

Сервис будет способствовать улучшению контента в сети, а также повышению уровня образования.