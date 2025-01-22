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Владелец клуба Mutabor сообщил, что к закрытию привела «голая» вечеринка блогерши Ивлеевой

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Владелец клуба Mutabor сообщил, что к закрытию привела «голая» вечеринка блогерши Ивлеевой
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Владелец столичного клуба Arma, который ранее носил название Mutabor, признался журналистам, что «голая» вечеринка нанесла такой урон репутации клуба и обернулась такими последствиями, что заведение приходится закрывать.

Это тот самый случай, когда даже смена названия не помогла

Михаил Данилов поведал авторам Telegram-канал Mash, что после almost naked party 20 декабря 2023 года и последовавшего за ней скандала выручка ночного клуба, ранее популярного среди москвичей и гостей столицы, заметно упала.

Даже смена названия на Arma не помогла заведению в его работе.

Была надежда, что заработать получится хотя бы на новогодних корпоративах и вечеринках, но и она не оправдалась.

Пр словам Данилова, юридическое лицо будет ликвидировано 15 мая 2025 года.

Клуб перестанет работать раньше - вероятнее всего, в апреле.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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