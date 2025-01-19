Эколог Крыленко: курортный сезон удастся спасти, если сейчас решить вопрос с мазутом

Летний курортный сезон на побережье Черного моря в России удастся спасти при условии, что уже прямо сейчас будет решена проблема с мазутом на дне моря. Такого мнения придерживается Вячеслав Крыленко, старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии им. Ширшова РАН.

В беседе с РИА Новости он сказал, что судьба курортного сезона еще не предопределена. Если удастся найти решение с мазутом, оставшемся на затонувших танкерах, получится его спасти.

«Надо закрыть то, что еще из них выходит. Главное, чтобы не оказалось, что на дне моря мазута гораздо больше, чем было на берегу, потому что всё еще продолжаются шторма, полностью обследовать дно пока не получилось», — разъяснил эколог.

Крыленко добавил, что опустившаяся на дно часть мазута по мере повышения температуры воды может снова подниматься на поверхность, а затем его будет прибивать к берегу.