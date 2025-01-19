Эколог Крыленко: курортный сезон удастся спасти, если сейчас решить вопрос с мазутом

Летний курортный сезон на побережье Черного моря в России удастся спасти при условии, что уже прямо сейчас будет решена проблема с мазутом на дне моря. Такого мнения придерживается Вячеслав Крыленко, старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии им. Ширшова РАН.
В беседе с РИА Новости он сказал, что судьба курортного сезона еще не предопределена. Если удастся найти решение с мазутом, оставшемся на затонувших танкерах, получится его спасти.
Крыленко добавил, что опустившаяся на дно часть мазута по мере повышения температуры воды может снова подниматься на поверхность, а затем его будет прибивать к берегу.