Анастасия Волочкова рассказала, какую речь толкает перед ухажерами, которые ей неинтересны

Балерина Анастасия Волочкова никогда не была обделена вниманием мужчин. Некоторые поклонники буквально навязываются и строят планы о совместном будущем с ней.
Волочкова научилась осаждать их пыл.
Танцовщице достаточно напомнить мужчине, кто он, а кто - она
Анастасия Волочкова, напомним, осталась верна своей многолетней традиции и отправилась отдыхать на Мальдивы. Причем, на этот раз не одна, а в компании нового возлюбленного. Интерес к личной жизни экс-примы Большого на фоне этих новостей снова существенно возрос.