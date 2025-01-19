Анастасия Волочкова рассказала, какую речь толкает перед ухажерами, которые ей неинтересны

Балерина Анастасия Волочкова никогда не была обделена вниманием мужчин. Некоторые поклонники буквально навязываются и строят планы о совместном будущем с ней.

Волочкова научилась осаждать их пыл.

Танцовщице достаточно напомнить мужчине, кто он, а кто - она

«Если мужчина мне не по душе, говорю ему прямым текстом: «Друг ты мой сердечный, я понимаю, тебе интересны отношения со мной. Потому что я яркая, интересная, сексуальная, красивая, творческая. Вот просто свет солнца, - откровенничает Анастасия с NEWS.ru. - И если ты мне назовешь причину, по которой мне должны быть интересны отношения с тобой — может, я на них и соглашусь. Но ты этого не сделаешь»».



Анастасия Волочкова, напомним, осталась верна своей многолетней традиции и отправилась отдыхать на Мальдивы. Причем, на этот раз не одна, а в компании нового возлюбленного. Интерес к личной жизни экс-примы Большого на фоне этих новостей снова существенно возрос.