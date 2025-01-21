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«Лайф» сообщил, что у актера Бориса Эстрина на фоне сахарного диабета отнимаются ноги

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«Лайф» сообщил, что у актера Бориса Эстрина на фоне сахарного диабета отнимаются ноги
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

У популярного российского актера, звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки» Бориса Эстрина стало плохо со здоровьем. На фоне сахарного диабета второго типа, которым он страдает, у него начали отниматься ноги. Об этом сообщает издание «Лайф» со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

55-летний артист обратился в больницу с жалобами на онемение и сильнейшую усталость в мышцах ног, из-за чего ему стало тяжело ходить. Эстрин также отмечал, что почти постоянно у него присутствует головокружение и боли.

В медучреждении актера Бориса Эстрина обследовали и выявили у него ряд недугов

В частности, диабет второго типа с осложнениями, а также нарушения в работе ЦНС. Последние и приводят к частым головным болям и головокружению.

Диабет - тяжелое заболевание, при котором больному важно постоянно мониторить показатели здоровья. Издание напоминает о высоких рисках развития некроза костей и суставов, а также разрушения нервных волокон и тканей.

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Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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