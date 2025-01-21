Сын Жириновского заявил, что слабо верит в прогноз «духа» отца о завершении СВО в 2025 году

Олег Жириновский (Эйдельштейн), внебрачный сын покойного российского политика Владимира Жириновского, заявил, что не верит в точность прогноза «духа» отца о сроках завершения СВО. Об этом пишет в своем материале издание «Ридус», передает РИА «Информинг».

В январе сего года журналисты из Якутии во время гаданий на Крещение якобы вызвали «дух» покойного Владимира Жириновского, экс-лидера ЛДПР. Они спросили у него, закончатся ли боевые действия в наступившем, 2025-м, году. Ответ «духа», как отмечается, был утвердительным.

А вот сын покойного политика усомнился в точности данного предсказания.

«Он много прогнозов дал, но на счет 2025 года слабо верится. Хотя если бы он знал, что пришел опять Трамп в власти, то все может быть, и могли бы быть такие прогнозы», — высказался Олег Жириновский.

Издание, рассказывая о гадании, уточнило, что «дух» Жириновского датой окончания СВО называл август, а также утвердительно ответил на вопрос о том, наладятся ли отношения России и США

«Информинг» ранее рассказал о том, что говорили предсказатели разных времен и народов о новом правлении Дональда Трампа.