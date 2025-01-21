Информинг » В России » Эндодонтист Голова предупредила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб

Эндодонтист Голова предупредила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб

Image 16+
Эндодонтист Голова предупредила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Сломать зуб можно запросто даже не о сухарик, а о ломоть свежего хлеба. Об этом граждан в РФ предупредила стоматолог-эндодонтист Виктория Голова.

В беседе с изданием NEWS.ru она отметила, что проблемы с зубами можно заиметь, употребляя и некоторые другие продукты. Что касается свежего хлеба, сломать зуб можно из-за его мягкости. Многие люди считают его полностью безопасным и буквально вгрызаются в него.

Вследствие увеличившейся нагрузки на челюсти зуб с тонкими стенками, к примеру, из-за удаленного нерва, может сломаться

Доктор Голова добавила, что осторожность стоит проявлять любителям попкорна и вяленого мяса. Кроме риска сломать себе зубы, эти продукты из-за чрезмерной нагрузки на жевательные мышцы могут спровоцировать повреждение челюстных суставов, а также к сколам пломб, что тоже малоприятно.

«Любителям стейков на кости и свиных ребрышек на заметку: это топ мясных продуктов, ломающих зубы», — заключила Виктория Голова.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Анастасия Волочкова рассказала, какую речь толкает перед ухажерами, которые ей неинтересны

Анастасия Волочкова рассказала, какую речь толкает перед ухажерами, которые ей неинтересны

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Татьяна Буланова похвасталась, что стала зарабатывать больше благодаря моде на хиты 90-х

Сегодня, 17:32

Эндодонтист Голова предупредила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб

Сегодня, 16:56

«Назвать такое салатом - это за пределами добра и зла»: Приехавший на учебу немец возмутился традиционными новогодними блюдами россиян

Сегодня, 14:47

Сын Жириновского заявил, что слабо верит в прогноз «духа» отца о завершении СВО в 2025 году

Сегодня, 14:23

«Лайф» сообщил, что у актера Бориса Эстрина на фоне сахарного диабета отнимаются ноги

Сегодня, 13:20

Харатьян рассказал, почему Гайдай не захотел снимать Трампа в своем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Сегодня, 11:50

Эколог Крыленко: курортный сезон удастся спасти, если сейчас решить вопрос с мазутом

19-01-2025, 16:30

Анастасия Волочкова рассказала, какую речь толкает перед ухажерами, которые ей неинтересны

19-01-2025, 15:03

Пульмонолог усомнился в отравлении волонтеров парами мазута

17-01-2025, 14:17

В Москве изыскали способ делать виски и другой алкоголь из топинамбура

17-01-2025, 12:09

Хирург Лев Соцкий заявил, что актер Павел Прилучный перенес операцию по коррекции формы ушей

17-01-2025, 05:03

Невролог оценил шансы Тиграна Кеосаяна выйти из комы

16-01-2025, 18:04

Жительницу Ингушетии после шутки о главе региона в рекламном ролике уволили

16-01-2025, 12:46

Ученые обнародовали результаты исследования «курганов с усами»

16-01-2025, 11:19

Аэрогрили стали самой продаваемой электроникой в России в новогодние праздники

15-01-2025, 12:59

В Приморье наблюдается всплеск вызванной «китайским вирусом» болезни

14-01-2025, 13:00

Стречина: Съемки сериала "Любовь Советского Союза" вышли на финишную прямую

13-01-2025, 17:00

В Пятигорске создали особую рецептуру хлеба для диабетиков и людей, переболевших COVID-19

11-01-2025, 15:52

Обнародовано новое пророчество Жириновского на 2025 год: Россия вернется в границы СССР

11-01-2025, 01:15

Риелтор Бенина сообщила, что София Ротару передумала продавать свою квартиру в Москве за 80 млн руб

10-01-2025, 19:04

Новости партнеров
2023
ru-RU