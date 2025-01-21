Эндодонтист Голова предупредила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб

Сломать зуб можно запросто даже не о сухарик, а о ломоть свежего хлеба. Об этом граждан в РФ предупредила стоматолог-эндодонтист Виктория Голова.

В беседе с изданием NEWS.ru она отметила, что проблемы с зубами можно заиметь, употребляя и некоторые другие продукты. Что касается свежего хлеба, сломать зуб можно из-за его мягкости. Многие люди считают его полностью безопасным и буквально вгрызаются в него.

Вследствие увеличившейся нагрузки на челюсти зуб с тонкими стенками, к примеру, из-за удаленного нерва, может сломаться

Доктор Голова добавила, что осторожность стоит проявлять любителям попкорна и вяленого мяса. Кроме риска сломать себе зубы, эти продукты из-за чрезмерной нагрузки на жевательные мышцы могут спровоцировать повреждение челюстных суставов, а также к сколам пломб, что тоже малоприятно.

«Любителям стейков на кости и свиных ребрышек на заметку: это топ мясных продуктов, ломающих зубы», — заключила Виктория Голова.