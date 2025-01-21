Татьяна Буланова похвасталась, что стала зарабатывать больше благодаря моде на хиты 90-х

Популярная российская певица Татьяна Буланова похвасталась, что стала зарабатывать больше благодаря тому, что мода на хиты 90-ых не проходит. Ее гонорары стали гораздо выше, чем прежде, передает РИА «Информинг» со ссылкой на ОСН.
Татьяна Буланова не стала уточнять, о какой сумме за сольный концерт или участие в сборном ей платят
Однако гонорары стали выше. Но в любом случае, полагает артистка, звезды 90-х никогда без работы не останутся - у них есть свой преданный зритель.
Буланова склонна объяснять такую востребованность тем, что у поколения 90-х песни того времени ассоциируются с детством.