Татьяна Буланова похвасталась, что стала зарабатывать больше благодаря моде на хиты 90-х

Популярная российская певица Татьяна Буланова похвасталась, что стала зарабатывать больше благодаря тому, что мода на хиты 90-ых не проходит. Ее гонорары стали гораздо выше, чем прежде, передает РИА «Информинг» со ссылкой на ОСН.

Татьяна Буланова не стала уточнять, о какой сумме за сольный концерт или участие в сборном ей платят

Однако гонорары стали выше. Но в любом случае, полагает артистка, звезды 90-х никогда без работы не останутся - у них есть свой преданный зритель.

«Наверное, уже третий год, как у меня стало больше концертов, каких-то частных мероприятий. На самом деле, у вокалистов нашего периода всегда были и есть слушатели», — говорит исполнительница.

Буланова склонна объяснять такую востребованность тем, что у поколения 90-х песни того времени ассоциируются с детством.