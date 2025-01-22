Соседов назвал Меладзе безнадежно постаревшим артистом с устаревшей музыкой

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на новости о том, что Валерий Меладзе якобы намерен приехать в Россию.

Он не считает, что из этого надо делать какую-либо сенсацию

Соседов твердо уверен в том, то звездное время Валерия Меладзе в России осталось в прошлом. В стране он больше не востребован. Его музыка здесь никому не интересна, рассуждает он, да и сам певец уже не первой молодости.

«Его музыка безнадежно устарела, он сам безнадежно постарел», — цитирует резкое заявление Соседова Общественная служба новостей.

Музыкальный критик добавил, что, судя по социальным сетям Валерия Меладзе, он «открыто, громко и везде» рассказывает о своих успешных гастролях по разным странам мира.

«Вот пусть и ездит, в России его не ждут», — подытожил музыкальный критик.