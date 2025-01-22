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«Иванушка» Кирилл Андреев во второй раз стал дедушкой

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«Иванушка» Кирилл Андреев во второй раз стал дедушкой
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев снова принимает поздравления от коллег по цеху и поклонников. Артист 18 января сего года стал дедушкой во второй раз. Кого ему придется нянчить - внука или внучку - пока не раскрывается.

О том, что Андреев уже дважды дедушка, стало известно из публикации его невестки в социальной сети

Аделина, дочь сына певца, опубликовала фотографию с младенцем. Кого она родила - девочку или мальчика - не уточнила.

Семья солиста группы «Иванушки International» наверняка раскроет подробности о пополнении чуть позже.

Сын Кирилла Андреева, напомним, женился на Аделине в 2020 году.

Уже на следующий год супруги осчастливили музыканта внучкой. Девочку назвали Аннелией.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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