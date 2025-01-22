Премьеру российского сериала «Подслушано в Рыбинске» перенесли

Премьеру российского сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), который по жанру позиционируется создателями как иронический детектив, перенесли. Первая серия выйдет неделей позже, чем заявлялось ранее.

Режиссером сериала «Подслушано в Рыбинске» является Петр Тодоровский

Снимали его непосредственно в Ярославской области. Главные роли в ироническом детективе сыграли Тимофей Трибунцев, Рузиль Минекаев и Антон Васильев.

Сериал будет показан на платформе Premier. Ожидалось, что первая серия выйдет завтра, 23 января. Однако показ был перенесен - ее покажут 30 числа этого месяца.

В этот же день состоится премьерный показ и в самом Рыбинске. На премьеру прибудут актеры и сценарист. Билеты на данное мероприятие уже раскупили, передает «АиФ».