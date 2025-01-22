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Петербуржцы все чаще стали доверять поиск работы нейросетям

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Петербуржцы все чаще стали доверять поиск работы нейросетям
В России / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Все больше петербуржцев начинают привлекать искусственный интеллект, занимаясь поиском работы. Это следует из данных сервиса Huntlee, сообщает «Деловой Петербург».

Более трети жителей города на Неве, которые ищут работу, прибегали к помощи нейросетей. Чаще всего ИИ просили помочь составить резюме - в этом признались 42% опрошенных. Еще 32% респондентов давали нейросетям задание написать им сопроводительные письма.

35% принявших участие в опросе соискателей признались, что они потребовали, чтобы ИИ выполнил вместо них тестовые задания

Треть респондентов благодарны нейросетям за то, что те помогли им подготовиться к разговору с работодателям о повышении заработной платы.

Очевидно, что задействование ИИ значительно повышает шансы человека на трудоустройство. Но вместе с тем нейросети - проблема для работодателя. Учитывая, что многие привлекают нейросеть для выполнения тестового задания, придется отказаться от дистанционных собеседований.

Меж тем обмануть работодателей вскоре будет сложнее. РИА Информинг сообщал, что в России появился первый детектор, способный с высокой точностью определить, был текст написан искусственным интеллектом или человеком.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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