Блогерша Ида Галич отстригла ультракороткую челку, о которой давно мечтала

Блогерша и певица Ида Галич решилась на «авантюру», от которой она осталась в полном восторге.

Знаменитость отстригла ультракороткую чёлку, о которой давно мечтала. Этим Галич похвасталась на своей странице в социальной сети.

Звезда также выразила благодарность мастерам, которые «колдовали» над её волосами.

«Очень рада, что Вова, мой стилист по волосам, и Олег, мой стилист, согласились принять участие в этой моей авантюре. Потому что я в восторге», - написала Ида.





Блогерша подчеркнула, что она из тех девушек, которые любят экспериментировать над собственной внешностью.

Носить одну и ту же прическу в течение многих лет - скучно и неинтересно

Предполагая, что хейтеры не обойдут ее своим вниманием, Галич спросила у подписчиков, рискнули бы они сделать себе такую чёлку, как у нее, или нет.