Блогерша Ида Галич отстригла ультракороткую челку, о которой давно мечтала

Блогерша и певица Ида Галич решилась на «авантюру», от которой она осталась в полном восторге.
Знаменитость отстригла ультракороткую чёлку, о которой давно мечтала. Этим Галич похвасталась на своей странице в социальной сети.
Звезда также выразила благодарность мастерам, которые «колдовали» над её волосами.
Блогерша подчеркнула, что она из тех девушек, которые любят экспериментировать над собственной внешностью.
Носить одну и ту же прическу в течение многих лет - скучно и неинтересно
Предполагая, что хейтеры не обойдут ее своим вниманием, Галич спросила у подписчиков, рискнули бы они сделать себе такую чёлку, как у нее, или нет.